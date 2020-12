Otto e Mezzo, Carlo De Benedetti spiazza la Gruber: "Renzi o Conte? Stiamo sempre parlando di bare"

15 dicembre 2020 a

a

a

«Di chi mi fido di più tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte? È come chiedermi se voglio essere tumulato a Torino o Dogliani... Stiamo sempre parlando di bare...». Così Carlo De Benedetti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. «Il giorno in cui arriva Salvini, i rubinetti dell'Europa si chiudono. Quindi se vincesse la destra, durerebbe lo spazio di un mattino... Ma io questo pericolo non lo vedo», prosegue.

"Cosa ho notato in conferenza stampa". De Benedetti stana Conte: il dettaglio sulla "sua faccia" spiega tutto, premier finito

L'ex editore di Repubblica era stato invitato in studio per parlare de "La sinistra dopo Obama" ( il titolo dello Speciale) nelle vesti di editore del suo nuovo quotidiano "Domani", insieme a Beppe Severgnini, all'inviata dagli Stati Uniti per SkyTG24 Giovanna Pancheri e al fisico Alessandro Vespignani, direttore del dipartimento di scienze della Northeastern University di Boston.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.