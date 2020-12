Guido Crosetto con Matteo Renzi: "Peggior periodo dal dopoguerra, ha capito che servono le persone migliori"

15 dicembre 2020 a

Guido Crosetto dalla parte di Matteo Renzi. In collegamento con Omnibus su La7, il fondatore di Fratelli d'Italia pone una "semplice" domanda, come la definisce: "Il peggior periodo economico e sociale del dopoguerra è gestito dalle persone migliori che potrebbero gestirlo per l'Italia?". L'imprenditore - nel salotto di Alessandra Sardoni - chiede che il quesito se lo pongano ai piani alti della politica. "Non esiste - è il ragionamento - una maggioranza alternativa a questa, se non attraverso le elezioni". Lo sa bene il leader di Italia Viva. Così come conosce la risposta alla domanda di Crosetto. "Renzi secondo me ha capito che questa periodo non è gestito dalle persone migliori".

E - a detta dell'imprenditore - lo dovrebbero capire tutti, perché "non è il momento per dire 'questo esecutivo è meno peggio di un altro". Secondo Crosetto infatti "le scelte che faremo oggi saranno che incideranno nella nostra vita per 20 anni, non siamo in un momento ordinario". E pare che Giuseppe Conte non l'abbia ancora capito.

