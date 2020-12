Questa Meghan Markle? Non proprio: torna in tv "conciata" in questo modo. Veleno e sospetti: "Perché lo ha fatto"

15 dicembre 2020 a

Nel mirino. Da tempo e in questi giorni più che mai. Si parla di Meghan Markle, di cui negli ultimi giorni si è scritto che terrorizzerebbe il marito, il principe Harry d'Inghilterra. Dunque il racconto dell'aborto. E dopo le voci, Meghan torna a farsi vedere in pubblico. Lo fa, a sorpresa e per la prima volta dopo la notizia della gravidanza interrotta, in un video per lo speciale della Cnn, Heroes: an all star tribute, uno speciale per ringraziare gli eroi che tutti i giorni combattono contro il coronavirus. Ma il ritorno, va da sé, ha fatto discutere e scatenato dei sospetti. Meghan Markle si è presentata in tv così come potete vedere qui sotto, con camicetta rosa, davanti a una distesa di fiori e soprattutto con un'immagine molto sfocata. Un video che secondo molti addetti ai lavori era troppo costruito, poco autentico. Soprattutto per l'immagine sfocata, spesso utilizzata per apparire più belli, levigati, insomma per nascondere rughe ed imperfezioni. Un caso che ha fatto un poco discutere, insomma. Come sempre, se c'è Meghan Markle di mezzo...

