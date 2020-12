Concita De Gregorio lascia Repubblica, la soffiata: "In pole position per la direzione", una poltronissima

19 dicembre 2020 a

Buone nuove per Concita De Gregorio. Stando a quanto rivelato da Antonello Valentini, ci sarebbe lei in lizza per la direzione della Gazzetta del Mezzogiorno. La notizia è arrivata sulla pagina Facebook dell'ex direttore generale della Figc. "C’è Concita De Gregorio, giornalista di Repubblica, in pole position per la nuova direzione della Gazzetta del Mezzogiorno", si legge.

Valentini parla di contatti in corso. Al settimo cielo - almeno questo è quello che sostiene l'ex dg - la De Gregorio che "è già stata a Bari e sta muovendo tutti i suoi contatti politici per non farsi sfuggire l’occasione di una nomina di prestigio".

