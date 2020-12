Non è l'arena, "Sileri non conta un caz***o". La rabbia del viceministro: gelo in studio

21 dicembre 2020 a

"Inaccettabile per gli italiani, non per Sileri che non conta un caz***o". Pier Paolo Sileri, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, non trattiene la rabbia sulla questione del piano pandemico. L'ultimo piano aggiornato è del 2016, che conferma quello originale del 2009. Secondo l'Oms doveva essere aggiornato e rivisto tra 2017 e 2018, secondo le nuove direttive. Cosa mai avvenuta.

Il viceministro della Salute Sileri in studio ascolta lo scaricabarile dell'ex direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Claudio D'Amario, che al tempo avrebbe dovuto attuare le modifiche richieste, che scarica la responsabilità su chi è venuto dopo di lui. E sbotta: "Io ho chiesto di darmi le date e i componenti dei vertici che hanno lavorato alla bozza. Venissero qui tutti e 3 gli ex direttori generali e ci confrontiamo sulle carte. Questa cosa è inaccettabile, il piano pandemico è vecchio, non è rinnovato da 10 anni, dov'è questo comitato per la pandemia? Io non l'ho mai visto, chi ci sta? Cos'hanno scritto? Io in 9 mesi non ho incontrato nessuno e questo signore (D'Amario, ndr) deve avere rispetto non di Sileri, che non conta un caz**o, ma degli italiani. Il Ministero della Salute deve essere trasparente".

