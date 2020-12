Che tempo che fa, "Berlusconi e la vag***a". Luciana Littizzetto oltre ogni imbarazzo

21 dicembre 2020 a

Non poteva mancare una battutaccia su Silvio Berlusconi nell'ultima puntata di Che tempo che fa su Rai3. La firma, ovviamente, è quella di Luciana Littizzetto che nella sua tradizionale rassegna sul meglio e il peggio dei social e della tv degli ultimi sette giorni si sollazza sulla gaffe di una giornalista di Sky Tg 24 che improvvidamente ha cambiato due consonanti decisive al termine "vaccinale".

Il lapsus ha fatto il giro della rete e la Littizzetto finisce per tirare in ballo il Cav, guarda caso. "Sai che Berlusconi quando ha sentito campagna vaginale si è già messo in fila!", spiega a un imbarazzato Fabio Fazio. "Ha già chiesto: dov'è che ci si vagina?". Niente fa fare, a Raitre gli orologi e i calendari si sono fermati al 2011.

