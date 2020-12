Che tempo che fa, Luciana Littizzetto risponde a Wanda Nara dopo la querela: "Solo un fenomeno del fisico"

14 dicembre 2020 a

"Regolamento di conti" a Che tempo che fa tra Luciana Littizzetto e Wanda Nara. Tutto è nato la settimana scorsa, quando la comica torinese ha ironizzato con Fabio Fazio su una foto della moglie di Mauro Icardi, completamente senza vestiti a cavallao. La showgirl argentina ha deciso di querelarla ma la Littizzetto non molla.

"Il sessismo è un'altra cosa. Il sessismo e l'odio nei confronti delle donne, pensare che le donne siano inferiori rispetto agli uomini... il sessismo è non solo impedire di farsi una foto nuda su un cavallo, ma impedirle anche solo di parlare. C'è la libertà sia di pubblicare la foto come ti pare, sia di parlarne come ti pare. Ad ogni azione una reazione, punto. È solo un fenomeno della fisica, in questo caso del fisico". Difficile però che possa convincere Wanda a ritirare la querela con questi argomenti.

