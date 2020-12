Alessandro Meluzzi contro Papa Francesco: "Dopo gli aborti, gli organi sottratti ai cadaveri? Satana e abominio della Chiesa"

21 dicembre 2020 a

Un'apertura storica, che ha fatto rumore e ha fatto discutere, quella arrivata dal Vaticano, che ha definito "moralmente accettabili" i vaccini che usano linee cellulari da feti abortiti nel corso del processo di ricerca e produzione. Il Vaticano aggiunge anche di ritenerli "moralmente accettabili" solo nel caso in cui non vi siano altre soluzioni. Presa di posizione che scatena Alessandro Meluzzi, che su Twitter spende un tweet incendiario: "L’abominio della Chiesa di Roma! Tra poco l’approvazione dopo gli aborti dei trapianti di organi sottratti ai cadaveri di condannati a morte come in Cina! Santa Maria Madre di Dio proteggi da Satana la Chiesa del Tuo Divino Figlio Gesù!", tuona Alessandro Meluzzi, nel cui mirino c'è sempre Papa Francesco.

