Bruno Vespa, comparsata inusuale da casa: si collega in video con la Rai, ma sotto... notate nulla?

22 dicembre 2020 a

Bruno Vespa ha sorpreso tutti. Dopo la comparsata a Ballando con le Stelle, ecco che il conduttore di Porta a Porta si mostra in una veste del tutto inusuale. Come? In pigiama. Nella puntata di ieri, 21 dicembre, del nuovo late night show Pigiama Rave di Rai4, Saverio Raimondo si è connesso alla "stanza delle riflessioni più alte". Qui il giornalista, per rimanere in tema, si è presentato nella maniera più privata possibile mostrando così di essersi messo in gioco. Da Milly Carlucci invece Vespa si era limitato a stare seduto e a osservare la "sua" ballerina ballare attorno a lui.

