Askatasuna, Bruno Vespa spiana Bonelli: "O vi dissociate o siete conniventi"

martedì 3 febbraio 2026
Il tentativo di Avs di giustificare la presenza di alcuni suoi autorevoli esponenti al fianco di Askatasuna durante la manifestazione di Torino sfociata poi in una vera e propria guerriglia urbana non sta andando a buon fine. Ci ha provato anche Angelo Bonelli, che è stato ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti su Rai 1. Il padrone di casa ha ricordato al portavoce dei verdi che di fronte ai fatti di Torino si debba effettuare una scelta: o dissociarsi completamente dai propri colleghi di partito oppure uscire allo scoperto e, quindi, sostenerli pubblicamente.

"Marco Grimaldi è il vostro vice capogruppo alla Camera, Alice Ravinale è la vostra capogruppo alla Regione Piemonte e Sara Diena è la vostra capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra e Sinistra ecologista al Comune di Torino - ha spiegato Bruno Vespa a Bonelli -. Se voi, come mi pare di capire, non vi dissociate politicamente alla loro partecipazione siete di fatto conniventi e siete di fatto - la prego di consentirmelo - anche oggettivamente responsabili in parte politicamente di quanto successo".

Askatasuna, riunione Avs sul corteo di Torino: rottura tra Fratoianni e Bonelli?

In settimana è attesa una riunione tra Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, i leader di Avs, su quanto accaduto a ...

L'account social di Fratelli d'Italia ha ricondiviso il video sui social e ha aggiunto il seguente commento: "Bonelli, il vostro partito era alla manifestazione di Torino e questo basta per definirvi imbarazzanti".

