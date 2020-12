Marco Travaglio a Cartabianca, fonti privilegiate sul Recovery Plan: “La task force si farà, ce la chiede l'Europa”

22 dicembre 2020 a

a

a

A sentir parlare Marco Travaglio, l’impressione è che la vittoria politica paventata da Italia Viva in realtà sia un bluff. Ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3, il direttore del Fatto Quotidiano ha dato una chiave di lettura diversa su quanto accaduto nella giornata di martedì 22 dicembre: “Adesso i renziani devono far vedere che hanno ottenuto qualcosa, ma in realtà la task force ci è stata chiesta dall’Europa e quindi ci sarà sicuramente, la decideranno insieme, Come in realtà era già stato fatto prima: non so dov’erano le ministre di Italia Viva, ma a me risultano sedici riunioni durante le quali l’idea della task force era stata costruita”. Quindi per Travaglio alla fine la governance ci sarà e gestirà i miliardi del Recovery Fund, nonostante i renziani si stiano battendo per eliminarla minacciando la crisi di governo: “Ci vogliono controlli straordinari sennò questi soldi fanno la fine dei fondi europei che in Italia solitamente vengono sprecati o non spesi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.