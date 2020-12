Guido Crosetto contro Giuseppe Conte: "Carabinieri controllano armati le persone. Italiani trattati da delinquenti"

24 dicembre 2020 a

Giuseppe Conte e il Viminale hanno sfoderato l'artiglieria pesante: agenti armati in giro per le città con l'intento di fermare e punire coloro che non rispettano le regole. È questa la scena che si è trovato davanti Guido Crosetto. "Piazza Ungheria, 24 dicembre - racconta il fondatore di Fratelli d'Italia su Twitter -. Macchine dei Carabinieri piazzate in 3 punti strategici, fermano frotte di cittadini per verificare che non siano pericolosi delinquenti usciti in macchina senza modulo compilato. Uno verifica e l’altro controlla, armato, che tutto proceda bene".

Ma tra le regole da dover rispettare non c'è solo l'autocertificazione citata dall'imprenditore. In questi giorni di festività gli italiani si potranno muovere solo in coppia. Guai infatti essere più numerosi in auto. Così come è assolutamente vietato ricevere più di due ospiti, minorenni esclusi, nella propria abitazione. In caso contrario sono multe salatissime.

