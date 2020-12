Bruno Vespa a Omnibus, retroscena su Giuseppe Conte: così a Porta a Porta il premier ha firmato la sua condanna?

28 dicembre 2020 a

Nel salottino di Porta a Porta, spesso e volentieri, si scrive il futuro della politica italiana. E l'ospitata di Giuseppe Conte qualche giorno fa da Bruno Vespa non ha fatto eccezione. Lo conferma lo stesso Vespa, ospite in collegamento con Omnibus, il programma del mattino in onda su La7, dove rivela che Matteo Renzi è rimasto deluso da quanto detto dal premier su Mes e servizi segreti, due dei nodi per i quali il leader di Italia Viva si dice pronto a far saltare il banco. "Si vive alla giornata, vedremo fin dove Renzi si spingerà. Dopo la Befana capiremo. Renzi è rimasto insoddisfatto delle risposte di Conte a Porta a Porta", ha concluso Vespa. Insomma, per capire che ne sarà di questo governo dovremo aspettare ancora qualche giorno. E chissà che quanto detto nello studio di Porta a Porta dal premier non possa aver segnato la fine dello stesso Conte...

