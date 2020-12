Bruno Vespa, "mai accaduto prima": ma come gode il conduttore, tutto merito del libro su Mussolini

26 dicembre 2020 a

Tempo di auguri e tempo di soddisfazioni personali per Bruno Vespa. Già, perché mister Porta a Porta "mixa" questi due fattori su Twitter, in un cinguettio rilanciato il 25 dicembre, a Natale. Bruno Vespa infatti scrive: "Buon Natale a tutti e grazie ai lettori che hanno fatto di Perché l’Italia amó Mussolini (e come è sopravvissuta alla dittatura del virus) il libro in assoluto più venduto a Natale. Cosa mai accaduta a un saggio nella memoria recente", conclude Bruno Vespa. Già, la sua ultima fatica in cima alle classifiche di vendita. E, come sottolinea Vespa, il fatto che si tratti di un saggio storico ha ben pochi precedenti. Insomma, doppia soddisfazione per il giornalista.

