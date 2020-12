Gianfranco Vissani sul piede di guerra: "Voglio fare causa al governo, ci vogliono far crepare?"

30 dicembre 2020 a

Altra grana per il governo. Gianfranco Vissani è pronto a fare causa all'esecutivo Pd-M5s. Il cuoco da tempo noto volto televisivo prosegue la sua battaglia contro le regole imposte da Giuseppe Conte durante l'emergenza coronavirus. Regole che hanno lasciato ristoratori e non solo senza lavoro. "Voglio far causa contro il governo - mette in chiaro in una dichiarazione rilanciata dalla pagina Twitter della Lega -. Perché la Costituzione si basa sul diritto al lavoro e ci è negato. Vogliono farci crepare?".

Frasi che più volte aveva ribadito anche nel salotto di Stasera Italia dove non ha mai nascosto un certo disprezzo nei confronti del governo. Lui stesso aveva denunciato la situazione in cui riversavano i suoi ristoranti e quelli di chi come lui si è trovato letteralmente abbandonato.

