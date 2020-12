Nicola Porro e il disastro di Conte: "Non risponde alla Fusani, meglio la cabina benessere"

30 dicembre 2020 a

L’ennesima figura di palta di Carlo Verna e del (dis)ordine dei giornalisti stavolta ha fatto il giro di social e giornali. Il “fanatico dell’articolo 3 della Costituzione”, come lo stesso Verna si è definito, ha infatti impedito a Claudia Fusani di ricevere una risposta precisa e puntuale sul piano vaccini, dopo che Giuseppe Conte aveva fondamentalmente eluso la prima domanda a riguardo. “La Fusani chiede del piano vaccini e Conte dice che sono per la trasparenza ma non risponde. Meglio le domande da supercazzola sulla cabina benessere”, ha commentato con ironia amara Nicola Porro, che su Twitter ha seguito in tempo reale la conferenza del premier. Prima dello spiacevole episodio con la Fusani, il conduttore di Quarta Repubblica aveva notato che “oggi il tono dei giornalisti alla conferenza di Conte non è più quello sdraiato delle precedenti: è chiaro che credono che il Conte II sia finito”.

"Roba da alzarsi ed andarsene, subito". La Fusani domanda, Conte non risponde poi le tolgono la parola in diretta | Video

