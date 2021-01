Nicola Porro contro Nicola Bonafede: "Ecco cosa scriveva sui vaccini a Beppe Grillo"

02 gennaio 2021 a

La demolizione di Alfonso Bonafede passa per il sito di Nicola Porro. Già, perché il giornalista rilancia un post risalente al 2010, epoca in cui l'attuale ministro della Giustizia era un semplice attivista del M5s. E ai tempi, Bonafede in questo post parlava di vaccini rivolgendosi direttamente a Beppe Grillo. E annunciava di aver iniziato una battaglia "sui danni da vaccinazione" e di aver avuto un "collega di studio" legale che era riuscito a "far ottenere un indennizzo per un bambino autistico. E ancora, aggiungeva: "Ci tengo a non dare alcuna falsa illusione: tuttavia, si tratta di un precedente giurisprudenziale storico". Porro ricorda poi come quelli erano gli anni in cui i grillini credevano e alimentavano le fake-news sui vaccini che provocherebbero disturbi cognitivi, tesi smentita a più riprese dalla comunità scientifica. E insomma, oggi, alla luce di quanto sta accadendo col coronavirus e col vaccino, quelle parole sono un duro colpo per Bonafede. Sono fonte di infinito imbarazzo. E Porro, tranchant, commenta: "Ironia della sorte: adesso, quegli stessi grillini, tra cui Bonafede, devono fare da testimonial alla vaccinazione anti-Covid – peraltro, in assenza di un numero sufficiente di dosi e con un piano che fa acqua da tutte le parti", conclude.

