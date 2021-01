Franco Marini positivo al coronavirus e ricoverato in "respirazione assistita": le condizioni dopo due giorni in ospedale

04 gennaio 2021 a

Franco Marini è ricoverato all’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti da due giorni, dopo essere risultato positivo al coronavirus e aver manifestato sintomi preoccupanti. Le condizioni dell’ex presidente del Senato, 87 anni, sono stabili ma è necessaria la respirazione assistita: a rivelarlo è il Corriere dell’Umbria, che ha inoltre fatto sapere che dalla direzione sanitaria dell’ospedale ancora non è stato rilasciato alcun bollettino riguardante Marini. Ovviamente non sono mancati i messaggi di sostegno da parte della politica, da Paolo Gentiloni a Graziano Delrio, fino ad arrivare alla segretaria della Cisl, Annamaria Furlan: “Forza Franco, siamo convinti che supererà con la sua tempra e il suo carattere anche questa prova difficile. Tutti gli iscritti e dirigenti della Cisl sono accanto a te (che è stato ex segretario generale, ndr), con grande affetto e gratitudine”.

