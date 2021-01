Enrico Mentana, domanda scomoda a Giuseppe Conte: "Scuole chiuse fino all'11 gennaio, si può sapere perché?"

05 gennaio 2021 a

Enrico Mentana torna a puntare il dito contro il governo. Ancora una volta oggetto della polemica è la riapertura della scuola. Ultima, forse, decisione quella di far slittare il ritorno sui banchi all'11 gennaio. Una notizia che ha lasciato l'amaro in bocca al direttore del Tg di La7. "È possibile conoscere il motivo dello spostamento di quattro giorni dell'inizio delle lezioni per le scuole superiori? - chiede più puntuale che mai indignato su Facebook -. Perché se ci fossero evidenze di una grave risalita dei contagi le misure dovrebbero essere ben più severe ed estese, e riguardare anche tutti gli altri ambiti, e non solo quello dell'istruzione". Poi la chiosa: "Così sembra solo uno sfregio a studenti e insegnanti, in barba a quello che governo e regioni avevano solennemente concordato solo tredici giorni fa".

