Matteo Renzi, parla il sondaggista Crespi: "Se va fino in fondo, torna alla guida del Paese"

Con una crisi di governo Matteo Renzi potrebbe tentare il colpaccio. A delineare un futuro tutt'altro che nero per il leader di Italia Viva è il sondaggista Luigi Crespi. "Se l'operazione si chiude con uno scambio di poltrone, con un Conte ter, diciamo che Renzi dal 4 va allo 0,4 per cento, se invece va fino in fondo e si dà una svolta, allora penso che l'ex premier di Rignano potrebbe tornare a guidare il Paese". Nelle ore più concitate per il governo giallorosso l'ex premier si trova dunque a un bivio. Andare avanti ed evitare di perdere ancora la faccia, o accontentarsi di un rimpastino. Qualche poltrona in più, magari con l'ingresso di Maria Elena Boschi ed Ettore Rosato all'interno dell'esecutivo. Il numero uno di Iv sembra aver già capito l'importanza della prossima mossa. Dopo le minacce di far saltare il banco Pd-M5s, Renzi non ha accennato ad alcuna retromarcia.

Un fatto, questo, che potrebbe premiare. Per l'ex sondaggista di Silvio Berlusconi "se Renzi ha la capacità di riprendere in mano la politica, e se i partiti si mettono insieme per gestire il Recovery fund sarebbe una svolta". E ancora al Giornale: "Il Paese può cambiare, ci sono 250 miliardi da gestire, può esserci una vera svolta, e Renzi questa cosa l'ha capita. Se andrà fino in fondo sarà un bene, altrimenti se ne può tornare alla guida del pullman che porta suo figlio a scuola e non a quella del Paese". Sembra averlo capito anche Giuseppe Conte, ormai disposto a tutto pur di evitare la crisi.

