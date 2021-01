Maurizio Battista positivo al Covid: compagna e figlia ricoverate, "mi sta facendo un c*** così"

08 gennaio 2021 a

a

a

Il coronavirus ha colpito anche la famiglia di Maurizio Battista. Il popolare comico è asintomatico, mentre per la compagna e la figlia è stato necessario il ricovero in ospedale. Lo ha rivelato proprio la compagna di Battista, Alessandra Moretti, su Instagram: "La prova più difficile. Io in un ospedale mia figlia in un altro, vi assicuro che salutarci sulla porta è stato uno strazio…”. La donna ha colto l'occasione anche per lanciare una stoccata ai negazionisti del virus: "Non mi dimentico di chi ha sottovalutato e sottovaluta la cosa". La compagna del comico poi ha fatto sapere ai suoi follower che le sue condizioni stanno peggiorando: "La polmonite purtroppo è diventata interstiziale e bilaterale. Proseguo le terapie e che Dio me la mandi buona". Infine un'ultima bordata a chi sostiene che il Covid colpisca solo gli anziani: "Volevo ricordarvi che ho 33 anni, nessuna patologia pregressa, scoppio di salute eppure me sta a fa un c**o così”.

Il coronavirus non risparmia nemmeno "Amici". Lorella Cuccarini positiva, puntata stravolta: cosa andrà in onda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.