Matteo Renzi, il blogger del Fatto Quotidiano supera i limiti: "Per cancellarlo serve un gilet esplosivo"

Italia Viva ancora contro il Fatto Quotidiano. Il motivo? Le parole del suo blogger Massimo Rocca: "Se il prezzo per cancellare Renzi dalla politica - scriveva - è indossare il gilet esplosivo e consegnare il paese alla destra ebbene sia”. Il post dell'uomo che è stato presidente di Stampa Romana è stato immediatamente capitato. Forse il suo autore ha capito di aver esagerato. Ma la Rete non perdona e ha conservato il tutto.

Renzi cor***to. Sul Fatto il brutale fotomontaggio in prima pagina: chi vi ricorda? | Foto

È bastato poco prima che il messaggio finisse nelle mani dei renziani che subito si sono scagliati così: ”Provo vergogna e ribrezzo per le parole di Massimo Rocca, blogger del Fatto Quotidiano. Come si può arrivare così in basso? Scuse immediate”, ha tuonato la deputata Raffaella Paita. Mentre Ettore Rosato le faceva eco: “Le scene dell’assalto al Congresso Usa non hanno insegnato nulla a certi personaggi. Eccone l’esempio: questo blogger del ‘Fatto Quotidiano’ sogna di togliere la vita a Matteo Renzi indossando un giubbotto esplosivo. Senza vergogna. Almeno questa volta la condanna sarà unanime?”. D'altronde il Fatto non è nuovo ad attacchi simili ai danni di Iv. Basta pensare a quanto scritto su Maria Elena Boschi e Teresa Bellanova.

