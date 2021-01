Matteo Renzi, il brutale fotomontaggio in prima pagina: umiliato così (per difendere Conte)

08 gennaio 2021 a

a

a

Italia Viva accusa il premier Giuseppe Conte di essere stato troppo morbido nella condanna di Donald Trump dopo l'assalto dei suoi sostenitori al Parlamento americano. E il Fatto quotidiano, da tempo ridotto a house organ di Palazzo Chigi, corre in soccorso dell'avvocato.

"Lo stimo, e vi dirò di più". Travaglio ragazzo pon pon di Conte. Oltre i confini della realtà dalla Berlinguer: ma è serio?

"Renzi usa pure Trump per attaccare Conte", titola in prima pagina il quotidiano diretto da Marco Travaglio, che ricorda come il leader di IV abbia anche "riciclato" il caso Barr e il Russiagate per attaccare il presidente del consiglio. Ma il meglio (o il peggio, a seconda dei punti di vista) è la foto scelta dal Fatto: un fotomontaggio con Renzi "cornuto" nella parte dello Sciamano, l'italoamericano Jake Angeli che ha guidato l'assedio dei trumpiani a Capitol Hill vestito da bisonte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.