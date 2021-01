Matteo Renzi a L'aria che tira, blitz della moglie Agnese: "Un'occhiataccia", la frase che non deve uscirgli di bocca

11 gennaio 2021 a

Ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira su La7, Matteo Renzi ha continuato a insistere sulla sua linea, assicurando che la partita non si sta giocando sulle poltrone bensì sui contenuti. “Giuseppe Conte può restare al suo posto quanto gli pare, il punto è se restiamo noi”, ha ribadito il leader di Italia Viva, che poi ha aggiunto: “Se le cose funzionano votiamo a favore, altrimenti no. Non è pensabile spendere i soldi delle prossime generazioni per buttarli nel… bagno”. Renzi ha avuto un attimo di esitazione e per poco non si è lasciato andare a un’espressione più colorita: “Stavo per dire una cosa che non dovevo dire, ho ricevuto un’occhiataccia da mia moglie”. Insomma, intervento a sorpresa di Agnese Renzi. Allora la Merlino gli ha chiesto perché lui e Nicola Zingaretti non entrano in questo governo per assicurargli maggiore stabilità: “Noi facciamo una grande battaglia sui contenuti, accontentarci di una poltrona o di un ministero sarebbe assolutamente sbagliato. Il problema è cosa fa l’Italia, se noi facciamo la squadra più bella del mondo ma continuiamo a rimandare su tutti i problemi, allora siamo punto e a capo. Quello che voglio dire è: prima di decidere chi guida, possiamo decidere dove va la macchina?”.

