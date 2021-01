Alena Seredova, guerra infinita a Ilaria D'Amico: "Sono buona tutto l'anno...", l'ultima clamorosa fucilata

11 gennaio 2021 a

Una stoccata, feroce ma con classe. Una stoccata firmata Alena Seredova e rivolta a quella Ilaria D'Amico che fece breccia nel cuore di Gigi Buffon. Anche dopo tanti anni, insomma, la modella 42enne di origine ceca non sembra aver del tutto digerito quanto accaduto e la separazione col portiere della Juventus. E quanto accaduto su Instagram durante le feste natalizie sta lì a dimostrarlo. Già, perché è capitato che un follower, su Instagram, le chiedesse: "A Natale siamo tutti più buoni, vi siete scambiate gli auguri tu e Ilaria, chiaramente D'Amico?". E di curioso non c'è soltanto il fatto che la Seredova abbia deciso di rispondere a questa piccola provocazione. Di più curiosa c'è proprio la risposta: "Sono buona tutto l'anno, non miglioro a Natale...", ha replicato tagliente la Seredova. No, non ha ancora scordato quanto accaduto.

