Oggi è un altro giorno, Serena Bortone positiva al Covid. Scelta estrema: come si presenterà ai telespettatori

Serena Bortone è positiva al coronavirus. Lo ha rivelato lei stessa sul suo profilo Twitter. La notizia era stata anticipata poco fa dal portale Dagospia. La conduttrice ha scritto: "Cari tutti, anch’io come tanti di voi sono positiva al Covid. Sono a casa senza nessun sintomo, e da qui condurrò Oggi è un altro giorno". Il talk, quindi, va comunque in onda, con la Bortone collegata da casa. Una situazione non nuova in casa Rai. In un altro tweet, poi, la presentatrice ha annunciato gli ospiti della puntata di oggi, 14 gennaio: "Stefania Sandrelli, Enrico Ruggeri, il ministro dell’Economia Gualtieri, tanti protagonisti della crisi di governo e il professor Galli".

