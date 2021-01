Maria Giovanna Maglie, "a voi cosa viene voglia di fargli?". Il trattamento brutale per Conte e responsabili

14 gennaio 2021 a

Un moto di indignazione per Maria Giovanna Maglie. La giornalista d'area sovranista, su Twitter e in tv, non ha mai paura di usare toni forti ed espliciti per parlare di politica e società. Stavolta, nel mirino c'è la crisi di governo, con le voci di inciuci parlamentari tra Giuseppe Conte e i cosiddetti "responsabili", manipolo di 15/20 senatori i cui voti dovrebbero sostituire quelli di Italia Viva e garantire ancora qualche mese di vita all'esecutivo.

Dopo aver sbeffeggiato i grillini ("Quelli che dovevano aprire il Parlamento come una scatola di tonno, a caccia di responsabili con Sandra Mastella", scriveva su Twitter qualche giorno fa), è il turno direttamente di Conte, sostenuto dalle intese trasversali Bettini-Gianni Letta. "Ma a voi che non sapete più come tirare avanti - scrive la Maglie sui social, rivolgendosi al popolo martoriato da Covid, Dpcm e crisi -, e vi chiudono il bar e ristorante alle 18, e neanche asporto, viene più da vomitare o da prenderli a calci?". E l'hashtag riservato ai parlamentari della maggioranza (attuale e futura) è più che chiaro: #Antiitaliani.

