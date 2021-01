Covid, Sabrina Pittarello insegnante negazionista e no mask: "Il coronavirus non esiste", finisce in disgrazia

15 gennaio 2021 a

a

a

Finisce male per Sabrina Pittarello, la maestra negazionista e no mask di Treviso diventata famosa anche in tv. Davanti ai microfoni e le telecamere di Piazzapulita, durante una delle sue tante manifestazioni di piazza per dire no ai dpcm e alle norme anti-Covid del governo, ripeteva davanti all'incredulo inviato di Corrado Formigli che "il coronavirus non esiste, è tutto un complotto". Posizioni estreme ribadite anche sui suoi canali social che le sono costate il posto.

"Un problema cognitivo". Negazionisti del Covid, la bomba di Melania Rizzoli: la sindrome di cui soffrono

La Pittarello infatti è stata licenziata anche a causa delle proteste dei genitori dei suoi allievi, che avevano organizzato un sit-in davanti alla sua scuola lo scorso dicembre. "Contratto risolto" dal Ministero dell'Istruzione, spiegano le agenzie di stampa. Ironia della sorte, l'insegnante era stata assunta con un contratto speciale proprio a causa dell'emergenza Covid.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.