Adriana Volpe vuole "rovinare" Giancarlo Magalli: "Senso di giustizia, perché non mollo". In tribunale...

Che i rapporti tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli non fossero sereni lo si sapeva da tempo. La conduttrice di Ogni Mattina, in onda su Tv8, è tornata sulla questione in un'intervista al Corriere della Sera. I due lavoravano insieme a I fatti vostri, il programma mattutino di Rai2. Ed è proprio lì che il loro rapporto si è incrinato, sfociando addirittura nel legale: "Lavorare con Giancarlo è stato molto difficile. In me rimane la voglia di un senso di giustizia che mi aspetto dopo la denuncia. Non mollo: non lo faccio per me, che ho preso un mio percorso, ma per chi arriverà dopo". La Volpe ha rivelato di voler investire tempo, energie e anche soldi per la tutela del lavoro: "Non è possibile che se uno alza il dito per segnalare una questione seria non solo non venga ascoltato ma addirittura zittito e messo in disparte. Che si tratti di uomini o donne, non cambia", ha detto.

