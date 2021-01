Lello Ciampolillo, occhio alla cravatta. "Ecco chi ha salvato Conte", Minzolini lo umilia

20 gennaio 2021 a

L'eroe di questa "crisi del cavolo", come l'ha definita Libero in edicola oggi, è senza ombra di dubbio Lello Ciampolillo. L'ex grillino ha votato sì alla fiducia all'ultimissimo secondo, con tanto di ricorso al Var e moviolone richiesto da Elisabetta Casellati per verificare la validità del gesto. Robe da matti, ma Giuseppe Conte bada al sodo e accetta tutto. Pardon, tutti.

Anche chi, come Ciampolillo, si è distinto negli anni scorsi per la sua "estrosità" più che per le battaglie politiche. "Sapete chi ha salvato Conte? - chiede sarcastico Augusto Minzolini su Twitter - L'ex-grillino Ciampolillo famoso perché salì su un ulivo per offrirgli la sua immunità parlamentare per salvarlo dalla xylella. Un grillino dai comportamenti stravaganti, incomprensibili anche agli altri 5stelle. Il che è tutto dire". Spassose le risposte degli utenti: c'è chi ricorda la sua battaglia per la cannabis libera, con tanto di selfie iconico su Instagram e cravatta "legalize" in tema. Un precedente che potrebbe essere un indizio: "Lo faranno ministro dell'Agricoltura", azzarda qualcuno. Battuta? Forse.

