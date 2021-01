Storie italiane, Gilles Rocca svela il dramma in tv: "Mi ha messo in ginocchio", ridotto così

Francesco Fredella 21 gennaio 2021 a

a

a

“La mia fidanzata ha il Covid e anche sua madre, che ha 63 anni, si trova in ospedale”: Gilles Rocca, uno dei volti più sexy di Ballando con le stelle, a Storie italiane - il programma di Eleonora Daniele in onda su Rai 1 - racconta il dramma che sta vivendo da giorni. “Chiaramente la mia fidanzata è in isolamento. Non ci vediamo da un po’ e sua madre 63 enne - che non fuma e non ha patologie - è ricoverata in reparto Covid. Questo virus non risparmia nessuno”, continua Gilles che è legato a Miriam Galanti. Anche Rocca ha avuto il Covid, che ha superato dopo diversi giorni in cui era risultato positivo. Qualche giorno fa, proprio alla Daniele, il vincitore di Ballando con le stelle aveva detto: "Il Covid mi ha messo in ginocchio".

"Solo per le qualità tecniche giusto?". C'è Gilles Rocca, la Bruzzone imbarazza Eleonora Daniele

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.