Gad Lerner contro Mario Giordano: "L'ossessione anti-immigrati è segno di una grettezza come il suo stile televisivo"

Gad Lerner spara a zero su Mario Giordano. La firma del Fatto, ospite di Peter Gomez a La Confessione, se la prende con il conduttore che lui stesso ha contribuito a far conoscere. “È portatore di una visione così provinciale, meschina e rinchiusa in se stessa che nemmeno il suo Monferrato riconoscerebbe più”. Per Lerner erano lontani i tempi in cui i due lavoravano fianco a fianco: “Era diverso lui, lasciamelo dire”. Il giornalista di Travaglio non ha preso bene alcune critiche che Giordano gli ha rivolto durante il suo programma Fuori dal Coro.

Ma non è finita qui: “Caro Mario, tu hai lavorato con passione all’inizio con un tipo strano con un nome straniero, nato a Beirut ma che era già cittadino italiano. Capisco che ora vorresti revocarla questa cittadinanza, ma l’ossessione anti-immigrati è segno di una grettezza che riconosco nel suo stile televisivo di oggi”. Un duro affondo.

