Annalisa Chirico, "Di Maio fai il tuo lavoro". Perché la morte di Luca Ventre nell'ambasciata italiana "è inaccettabile"

Anche Annalisa Chirico scende in campo contro Luigi Di Maio per il drammatico caso di Luca Ventre, il ragazzo di 35 anni morto dentro l'ambasciata italiana di Montevideo, in Uruguay, L'uomo aveva cercato disperatamente un colloquio con le autorità per chiedere il rimpatrio: quando ha scavalcato il cancello, sottolinea la Chirico, "è stato placcato dai vigilantes e poi barbaramente ucciso. Le immagini parlano chiaro: Luca è stato stritolato, la pressione sul collo gli ha tolto l’aria e non lo ha fatto più respirare. In pochi minuti si vede il suo corpo esanime". La Farnesina ha chiarito che si sta facendo luce sull'accaduto e che il ministro degli Esteri segue da vicino il tutto, ma la Chirico definisce "inaccettabile" il silenzio da parte delle istituzioni italiane. Il fratello Luca ha accusato le istituzioni italiane di aver "abbandonato" la famiglia". "Che il ministero degli Esteri faccia il suo lavoro - incalza la giornalista - e si attivi a tutto campo per far emergere la verità su questo caso. Serve verità e soprattutto giustizia per Luca Ventre".

Il mistero dell'italiano morto in ambasciata. "Di Maio zitto, abbandonati da tutti". Farnesina travolta: scandalo internazionale

