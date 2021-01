Cartabianca, Federico Rampini avanza sospetti sulla Cina: "L'efficacia del suo vaccino è molto inferiore"

27 gennaio 2021 a

a

a

Federico Rampini nutre più di qualche dubbio sulla Cina. Ospite a Cartabianca su Rai 3, il giornalista avanza qualche sospetto sul vaccino cinese contro il coronavirus. "La mancanza di trasparenza ha un altro esempio nella questione del vaccino - ha spiegato nel salotto di Bianca Berlinguer -. Un gruppo di scienziati brasiliani ha appurato che la verità ufficiale delle autorità sanitarie cinesi non sta in piedi, in realtà l’efficacia del vaccino è molto inferiore". Alcuni ricercatori brasiliani hanno infatti diffuso nuove informazioni sul'antidoto Sinovac. Quest'ultimo - stando ai loro studi - ha un’efficacia del 78 per cento nel prevenire i casi moderati di COVID-19. Una percentuale bassa se si mette a confronto dei suoi competitor americani e tedeschi.

"Ribellione e insurrezione". Usa a un passo dal caos? "Cosa ho visto", la testimonianza di Rampini

Non solo, perché sempre nella puntata del 26 gennaio Rampini punta il dito contro Pechino sulla gestione della pandemia: "Esistono Paesi nel Sud est asiatico - ha proseguito - che hanno combattuto il virus con metodi democratici: Giappone, Corea del Sud e Taiwan. La Cina esce come la grande vincitrice di una tragedia mondiale: la sua economia cresce mentre l’Occidente è paralizzato". Un caso? Chissà. Certo è che Pechino risulta l'unico paese a crescere nonostante sia stato il primo ad ammalarsi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.