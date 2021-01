Iva Zanicchi, tragica confessione: "Non riesco più a farlo". Coronavirus, dramma infinito: come è ridotta

27 gennaio 2021 a

Sono passati mesi dalla battaglia di Iva Zanicchi contro il coronavirus. Ma i segni del Covid-19, ancora si fanno sentire. E non solo nella psiche, Iva infatti ha perso proprio per Covid il fratello (i due erano ricoverati nello stesso momento). I segni si fanno sentire anche sul corpo. Lo spiega la stessa Zanicchi in una intervista a Nuovo, dove rivela: "È pazzesco quanti strascichi lasci questa malattia anche a distanza di mesi. Io prima ci vedevo poco e oggi non leggo quasi più. Il Covid è una brutta bestia". Insomma vista compromessa.

Nel corso dell'intervista, la mitica Iva ha parlato ovviamente anche del fratello scomparso, Antonio. Lo ha voluto ricordare con un aneddoto: "Ricordo che una volta io e mio fratello siamo stati invitati in una trasmissione televisiva per cantare insieme. A fine puntata mi ricordo che se ne è uscito dicendo che avevo stonato tutto il tempo". Un ricordo condito da ironia, che da sempre contraddistingue la cantante e la sua intera famiglia.

Infine, Iva Zanicchi si spende sui suoi futuri progetti. Insomma non ha alcuna voglia di arrendersi agli strascichi che le ha lasciato il coronavirus. E cosa bolle in pentola? Stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe essere lei - insieme a Tommaso Zorzi, ora impegnato nella casa del Grande Fratello Vip - la prossima opinionista dell'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Su questa possibilità, però non si sbottona. Ma spiega che in effetti sta lavorando a un nuovo progetto televisivo: "Farò due puntate in tv in cui racconterò la mia vita e la mia carriera", svela Iva Zanicchi. Insomma, non ci resta che attendere.

