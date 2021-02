Striscia la notizia, Giovanna Botteri "dal parrucchiere della Boschi". Nuovo sconvolgente look

06 febbraio 2021 a

a

a

Ricordate la polemica tra Striscia la notizia e Giovanna Botteri? Le battute sui capelli e il look della inviata di Rai3 costò a Michelle Hunziker accuse di sessismo e molti insulti sui social. Ora proprio Striscia rilancia un clamoroso ribaltone: la Botteri ha cambiato look, per davvero. E la sedut dal parrucchiere la restituisce radiosa e raggiante.

"Non sono una soubrette, mi vesto in modo civile". La Botteri da Fazio se ne esce così: una clamorosa frecciata a Striscia

"BREAKING NEWS: Giovanna Botteri si è tagliata i capelli!", strilla il tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci con un post su Instagram. "Il nuovo governo ha imposto nuovi tagli alla Rai, i primi a cadere sotto i colpi di scure di Mario Draghi sono stati i capelli di Giovanna Botteri - ironizza nel lancio -. New look fascinoso per la giornalista che non vedremo più con la sua indomabile criniera, ma con sensuali nuances bionde".

"Per il restyling della chioma Giovanna Botteri non è andata da un barbiere cinese, ma dal coiffeur delle dive Roberto D’Antonio, famoso nella capitale per la frangetta a tendina di Maria Elena Boschi". Il risultato è allo stesso modo sorprendente e ben riuscito. Diamo un consiglio alla simpatica Michelle, ma anche ai suoi eredi dietro il bancone Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: si astengano da commenti, per qualcuno parlarne (e scherzarne) evidentemente è vietato.

"Sapete quanti soldi spreca in Russia?". Striscia, inchiesta-bomba sulla Rai: tutto parte da questa "strana ristrutturazione"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.