Giuseppe Povia, "non posso dirti riposa in pace". Morto suo padre, parole devastanti

E' morto il papà di Povia. Ad annunciarlo è stato il cantante stesso sui social: "Ciao papà, sei stato un grande. Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare”. Il cantautore lombardo, in particolare, ha condiviso un vecchio scatto della sua infanzia in cui lui e il suo genitore appaiono felici e sereni. "Non ti dico ‘riposa in pace’ perché dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti", ha continuato il cantante.

Giuseppe Povia, poi, ha raccontato che quando vinse il festival di Sanremo nel 2006 con il brano Vorrei Avere il Becco, qualcuno gli chiese "Chi è il tuo mito?” e lui rispose subito “Mio padre”. I motivi che hanno portato alla morte del padre del cantautore sono ancora ignoti. L'uomo, definito dal figlio come una persona tanto buona, è andato via all'età di 88 anni. Alla fine dell'anno scorso, inoltre, si era sottoposto a un intervento chirurgico piuttosto delicato, ma si era ripreso in maniera rapida.

Di Povia, tra l'altro, si è parlato in questi giorni anche per le sue affermazioni su Sanremo 2021. Il cantante, infatti, ha ironizzato sulla decisione di fare comunque il Festival, nonostante l'assenza di pubblico in teatro. Secondo lui, se avessero aperto l’Ariston, avrebbero fatto da apripista per i numerosi teatri e luoghi da concerto in difficoltà.

