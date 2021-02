Lega, dietro alla svolta pro-Draghi c'è il "gregario" di Giancarlo Giorgetti: Raffaele Volpi

08 febbraio 2021 a

Raffaele Volpi, il “gregario” di Giancarlo Giorgetti, è il protagonista dell’operazione che ha portato Matteo Salvini ad accettare Mario Draghi per la formazione del nuovo governo.. Ma chi è Raffaele Volpi. Lo fa Dagospia che ricorda che Volpi è un "bresciano, riservato per vocazione e per “ufficio” (è il presidente del Copasir), l’ex sottosegretario alla Difesa nel governo Giallo-Verde è un mediatore nato: un’arte che ha imparato militando in Franciacorta nella corrente di Emilio Colombo della Democrazia Cristiana", rivelando il passato politico nella Balena Bianca nella corrente di uno dei notabili del partito più importanti e potenti.

"Quando per la Lega c’è da mediare e da scegliere, Volpi c’è sempre. “Obelix”, come lo chiamano affettuosamente alcuni giovani deputati della Lega", scrive sempre Dagospia. Matteo Salvini crede molto in Volpi e infatti gli ha affidato la “formazione istituzionale” dei deputati del Carroccio che entrano per la prima volta come eletti alla Camera. "Ascolta, parla sottovoce, fuma decine di sigarette seduto sulle panchine del Cortile d’Onore di Montecitorio", questo il ritratto del sito fondato da Roberto D'Agostino.

Ha molto legato con Giancarlo Giorgetti in tutta la partita delle nomine c'è stato proprio Volpi. Sempre al fianco di Giorgetti in tutti i tavoli di maggioranza. "Volpi approda alla Lega tanti anni fa, dopo aver imparato la politica nelle file della Democrazia cristiana della Franciacorta. Preciso fino alla maniacalità, talent scout naturale, è stato lui a far muovere i primi passi nel Sud alla Lega", scrive Dagospia. Nella scorsa legislatura in Senato si è 'occupato di riforme costituzionali, semprefacendo riferimento a Giorgetti e Matteo Salvini. Senza mai oscurare i due big del partito. Ha fatto il suo dovere sempre. Premiato anche con una carica istituzionale come quella di sottosegretario nella maggioranza gialloverde, oggi è presidente del Copasir, commissione sui servizi segreti, certamente una delle più importanti che ci siano.

