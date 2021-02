Striscia la Notizia, strepitoso fuorionda a Dritto e Rovescio: "Me coj***", Danilo Toninelli umiliato ancora

09 febbraio 2021 a

Siamo a Striscia la Notizia, il programma di Canale 5. La puntata del tg satirico è quella andata in onda ieri sera, lunedì 8 gennaio. La rubrica è quella consueta in cui vengono raccolti gaffe, strafalcioni ed errori della settimana televisiva. C'è Guenda Goria e la gaffe in cui incappa mentre, ospite di Barbara D'Urso, parla di mamma, Maria Teresa Ruta, e del suo flirt con Francesco Baccini. Dunque c'è Fabio Fazio che, a Che tempo che fa, inciampa in quello che è diventato un "grande classico" al maledetto tempo dell'epidemia: il conduttore infatti parla di "campagna vaginale", e non vaccinale, lapsus a luci rosse in cui molti stanno inciampando.

Ma, soprattutto, c'è un curioso "fuoriprogramma" avvenuto a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, dove si parlava della fronda M5s contraria a Mario Draghi. Ezio Greggio, con la sua voce fuori campo, sottolinea: "L'inviato fa l'elenco dei M5s contrari". Dunque, eccoli i nomi fatti dall'inviato: "Danilo Toninelli, o anche Paola Taverna". E Del Debbio in studio commenta: "Beh, in vari sono contrari". Ma ecco che nel bel mezzo della diretta fa incursione una voce fuori campo, che dice: "Me coj***", tutto riferito a Toninerlli e Taverna.

Insomma, il messaggio è chiaro: la fronda non fa paura, figurarsi, soprattutto se tra i leader c'è il recordman di gaffe, Toninelli. Non è però chiaro chi abbia pronunciato la frase: "Ma chi sarà stato? Del Debbio? Boh, Del Dubbio", fa ironia Greggio. Eppure, la voce del "me coj***" non sembra essere quella del conduttore: il maggiore indiziato è Giuseppe Cruciani, la cui voce si sente poco prima della frase incriminata. Insomma, ai posteri l'ardua sentenza.

Striscia, fuorionda a Dritto e Rovescio: il video

