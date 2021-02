Striscia la Notizia, il video di Luigi Di Maio che imbarazza il M5s: "Balle messe in giro dai consiglieri di Mattarella"

08 febbraio 2021 a

La svolta del Movimento 5 Stelle derisa anche da Striscia la Notizia. Nella puntata dell'8 febbraio il tg satirico di Antonio Ricci ha mandato in onda le parole di Luigi Di Maio. Dichiarazioni ripescate dal passato e che lasciano ben poco all'immaginazione.

"Questo filmato - spiega su Canale 5 Enzo Iacchetti - dimostra la grande coerenza di Giggino Di Maio". Poi si passa all'ex leader del M5s che dice: "A causa dell'austerity europea, della moneta unica e dei politici italiani scellerati che inseguono la Merkel e la Troika, oggi al sud si tagliano sempre più risorse e a ogni costo. Un costo che pagano i cittadini del Mozzogiorno di Italia".

Poi l'appello; "Fuori dall'euro". "Ma appena cambia il vento - aggiunge poi il conduttore -, ecco che Di Maio si rimangia tutto". E in effetti dopo mette le mani avanti: "Non vogliamo uscire dall'euro, non lo abbiamo mai detto. Ora vogliono fare allarmismo". E ancora: "È solo una bugia messa in giro dai consiglieri di Mattarella. Sono tutte balle". Eppure, come ricorda Striscia i video ci sono e mettono anche in imbarazzo il Movimento ad oggi alle prese con un governo guidato da Mario Draghi. L'ex presidente della Banca centrale europea, nonché l'emblema contro cui i pentastellati hanno sempre combattuto.

Qui il video integrale del servizio su Di Maio

