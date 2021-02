Silvio Berlusconi ricoverato per una"caduta accidentale": costretto a rientrare a Milano

11 febbraio 2021 a

Altro imprevisto per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è volato da Roma a Milano dopo una caduta accidentale. "Il Presidente Silvio Berlusconi - si legge in una nota - è rientrato a Milano ieri sera a causa di una caduta accidentale occorsa nella sua residenza romana che gli ha procurato una contusione al fianco. Si è recato presso la Clinica La madonnina per gli accertamenti del caso e dove ha trascorso la notte. È stato dimesso questa mattina ed è a casa, al lavoro, per votare da remoto al Parlamento Europeo".

Non sono tempi semplice per il Cavaliere. L'ex premier ha dovuto fare i conti con il coronavirus che lo ha costretto a un ricovero e un isolamento di lunga durata. Non solo, poco dopo Berlusconi è stato ricoverato al Centro cardiotoracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato per "un problema cardiaco aritmologico". Da qui l'appello del medico personale, Alberto Zangrillo affinché evitasse viaggi. Richiesta che il leader di Forza Italia non ha rispettato a pieno recandosi nella Capitale per incontrare Mario Draghi e annunciare il sostegno di FI. "Arrivato a Roma - scriveva l'ex premier dopo aver ottenuto il via libera della figlia Marina -: parteciperò alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, professor Mario Draghi".

''I primi tre giorni - ha detto il Cav una volta uscito dall'incubo Covid - sono stati difficilissimi da superare. Francamente non credevo di farcela". E ancora: "È stata una delle esperienze più sofferte della mia vita. Per questo mi sento vicino a tutti gli italiani che sono stati toccati profondamente da questa tremenda malattia. È subdola e incredibile ma non ho mai perso fiducia nei medici che mi curavano. È l'appello che faccio ai contagiati: non lasciatevi prendere dalla paura e dalla disperazione. Per quanto cattiva questa malattia si può sconfiggere".

