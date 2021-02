Francesca Verdini? "Ciò che pochi sanno su di lei, la ho sentita al telefono...": chi è (davvero) la fidanzata di Matteo Salvini

Roberto Alessi 14 febbraio 2021 a

La maggior parte del pubblico la conosce come fidanzata di Matteo Salvini, leader della Lega, e figlia di Denis Verdini. In pochi sanno che Francesca Verdini è anche una professionista delle produzioni di video, che dopo anni da dipendente ha deciso di mettersi in proprio, fondando la società di produzione La Casa Rossa. L'ho sentita al telefono ed è entusiasta e gentile come poche. Di lei sapevano gli affetti famosi, e la collaborazione con suo fratello Tommaso nel ristorante PaStation.

Da quando ha una casa di produzione? «Ormai sono quasi due anni, ma uno di questi è andato via con la pandemia», ha detto poi al mio amico, il giornalista Massimo Murianni. «Abbiamo usato questo tempo per pensare e scrivere elleEenne la web serie per bambini che abbiamo appena lanciato. La prima puntata è stata messa on line, su Youtube, per il Safer Internet Day, giornata europea dedicata alla sicurezza in rete. Perché elleEenne ha un contenuto educativo per i bambini. Non insegna a stare composti a tavola, è sempre un programma divertente, ma dà suggerimenti per gestire le insidie che possono derivare dalla rete».

L'obiettivo? «Le vittime di vessazioni su internet sono ragazzini dai 12 ai 16 anni», dice Francesca, «noi ci rivolgiamo a una fascia di età più bassa, dai 5 ai 10 anni, con l'idea di dare ai più piccoli gli strumenti per gestire i pericoli quando saranno più esposti». Ma Francesca punta in alto, anche a un vero film quando si tornerà nelle sale: «Abbiamo iniziato le riprese del nostro primo film. Si intitola "Ghiaccio", i registi sono Alessio De Leonardis e Fabrizio Moro, il cantante, entrambi esordienti dietro la cinepresa».

