Cartabianca, Massimo Cacciari svela il destino di Draghi: "Ma cosa vuole che faccia? Dove sarà tra un anno"

17 febbraio 2021 a

a

a

“Ma vogliamo scherzare? Cosa chiediamo a Draghi, di fare i miracoli? Di fare le riforme?”. Massimo Cacciari ha replicato così a Bianca Berlinguer durante la puntata di Cartabianca ondata in onda su Rai3 nella serata di martedì 16 febbraio. Stamattina Mario Draghi si è sottoposto alla prima prova in Senato, dove ha parlato anche delle riforme che andranno obbligatoriamente fatte all’interno del Recovery Fund. L’ex sindaco di Venezia è però parecchio disilluso da questo punto di vista: “Ma cosa vuole che faccia in un anno Draghi, la riforma della giustizia, della scuola, magari quella istituzionale? Ma scherziamo?”.

"Euro e morte. Chi può dare torto a Salvini?". Feltri mette a tacere il "superfluo" Zingaretti

Quindi Cacciari non crede che questo governo sia destinato a durare parecchio, nonostante la durata del discorso di Draghi (52 minuti) lasci presagire l’intenzione di lavorare a lungo: “Parlo di un anno perché mi pare che tutto congiuri in quel senso, anche questa maggioranza un po’ tecnica e un po’ politica è mettere insieme tutti i partiti che poi dovranno votarlo tra un anno presidente della Repubblica”.

"Voterò contro Draghi". Morra, la fine del M5s. Fiducia in Senato, rumors dall'aula: raffica di espulsioni, sarà scissione

Secondo l’ex sindaco di Venezia lo scenario che potrebbe verificarsi è il seguente: “Se la politica italiana ha ancora un minimo di razionalità, mi pare che questo sia il percorso, mettere un po’ a posto le cose, amministrare bene quest’anno, votare Draghi presidente della Repubblica - che naturalmente è una scelta ottima, indiscutibile - e poi si va a votare”.

"Perché Zaia sì e Arcuri no?". Minzolini, basta una parola per umiliare il commissario: disastro-vaccini, a casa subito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.