Guido Crosetto a L'Aria che Tira gela Mario Draghi: "Niente polverina magica, così non va da nessuna parte"

È scettico Guido Crosetto: l'imprenditore e coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, ospite di Myrta Merlino a L’Aria che tira su La7, ha espresso i suoi dubbi su come verranno gestite e spese le risorse del Recovery Fund europeo. Proprio il fondo su cui Matteo Renzi ha innescato la crisi che ha portato alla caduta del Conte II. Secondo Crosetto , il problema è a monte: “Draghi non ha la polverina magica, con queste regole parlamentari non va da nessuna parte, occorre un progetto e penso che l’opposizione deve collaborare. Draghi deve costituire una Bicamerale per le riforme altrimenti non riesce a innescare nessun processo virtuoso”.

Per il coordinatore di FdI, insomma, il neo premier dovrebbe metter su una commissione che si occupi in maniera specifica delle riforme da attuare grazie al Next generation Eu, quelle della giustizia, del fisco e della Pubblica amministrazione. Guido Crosetto, poi, ha difeso la scelta del suo partito di non votare la fiducia al nuovo esecutivo: “E’ un governo dove c’è una serie A di ministeri affidati ai tecnici, come se le cose importanti fossero in grado di risolverle solo i tecnici, e quelli di serie B affidati alla politica. A questo punto avrei preferito un governo completamente tecnico”.

L’imprenditore, poi, si è mostrato scettico anche verso la cosiddetta maggioranza bulgara a sostegno dell’ex presidente della Bce: “In una democrazia ci vuole un’opposizione responsabile in grado di appoggiare tutto ciò che è utile e dire cosa non va. Mi ha spaventato quel tabellone quasi tutto verde che diceva sì a Draghi al Senato, in politica non serve un unico coro, ma qualcuno che alzi il dito legittimamente e dica cosa non va”.

