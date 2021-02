Striscia la notizia, Mario Draghi e la frase rubata con il meloniano: "Lo sbattere dei tacchi di Salvini"

19 febbraio 2021 a

a

a

Dopo la fiducia, Mario Draghi "sonda" i rappresentanti dei partiti in Parlamento e Striscia la notizia, come sempre, è "sul pezzo". Merito di Dario Ballantini, strepitoso imitatore e colonna storica del tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci, che da qualche giorno si cimenta nella sua versione del neo-premier.

"Una scelta mia". La risposta di Maria Elena Boschi a "Striscia": ci prende per i fondelli? Girano strane voci

Si parte col Recovery Fund di Conte: "Ammazza che zozzeria, questo lo diamo al gatto, questo ar sorcio. Mi hai provocato e io ti riscrivo", scandisce il Draghi-Ballantini citando Alberto Sordi. Quindi raggiunge Vito Crimi al ristorante, evidentemente imbarazzato: "Quei senatori lei ora me li caccia", intima il premier. Al forzista Giorgio Mulè ricorda che bisognerà fare qualcosa per la terra, "quindi qualcuno di voi dovrà cominciare a zappare".

Draghi-Ballantini e il meloniano Mollicone: guarda il video integrale di Striscia



Gran finale con Federico Mollicone di Fratelli d'Italia, l'unico partito dell'arco parlamentare a non appoggiare l'esecutivo. "Per quanto riguarda Salvini potrà farsi sentire quando vuole. A me basta che mi faccia sentire lo sbattere dei tacchi", ironizza il Draghi di Striscia.

"Ricordiamo chi oggi non c'è più". Greggio, lacrime dietro il bancone di Striscia. E Iacchetti crolla

E non è un caso che la battuta sul leghista la riservi a un esponente meloniano, che infatti se la ride con una punta di compiacimento. E se ci si mette anche Striscia a seminare zizzania tra Lega e FdI, allora per Salvini e Meloni potrebbero davvero iniziare i guai.

"Il principe dello sfioro". Così Olivia ha umiliato Conte in mondovisione, "Striscia" infierisce sull'ex premier: spunta un video... | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.