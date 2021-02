Paolo Becchi, altri lockdown in vista? "Democrazia finita, vogliono rinviare anche le elezioni"

22 febbraio 2021 a

Ha un forte sospetto Paolo Becchi, che con il governo Draghi e le chiusure più o meno localizzate di zone e regioni, rischiano di essere posticipate le elezioni in Italia. "Non è che il nuovo terrorismo sanitario e l’annuncio di nuovi lockdown serva a spostare in autunno le elezioni amministrative previste per questa primavera?", si chiede il Professore in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Se il piano è questo, bisogna bloccarlo sul nascere", attacca Becchi. "La democrazia in questo Paese è già stata bloccata abbastanza".

Infatti nonostante l'avvicendamento Conte-Draghi, con il nuovo governo non è cambiata la linea dura. Certo, ci sarà un cambio di passo, perché i provvedimenti di apertura e chiusura delle attività saranno stabiliti e comunicati almeno una settimana prima dell’entrata in vigore, dopo averli concordati con Regioni e Parlamento, e saranno previsti più indennizzi e ristori, ma il rigore riguardo alle zone rosse resta. L'Italia infatti continuerà ad essere divisa per colori anche se i parametri per stabilire il livello di rischio potrebbero essere modificati già prima del prossimo Dpcm, e si allargheranno le zone rosse lì dove emergono focolai causati dalle varianti del virus.

Insomma, non ci saranno grandi allentamenti. A causa delle varianti e della nuova risalita dei contagi appare difficile ipotizzare l'apertura serale di bar e ristoranti, contro la quale si è già schierato il Cts, che ha insistito sul rischio di "procedere a riaperture che rischiano di far salire ulteriormente il numero di contagi perché favoriscono una maggiore circolazione delle persone".

Non solo. Il governo Draghi approverà anche una proroga al divieto di spostamenti tra le Regioni di 30 giorni, dunque fino al 27 marzo (la scadenza attuale era fissata per il 25 febbraio). Dunque, il sospetto del professor Becchi appare più che fondato. C'è davvero da chiedersi: rinvieranno anche le elezioni?

