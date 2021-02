L'aria che tira, David Parenzo delira su Tremonti e Ignazio La Russa lo ridicolizza: "Studia, come al solito sbagli tutto"

22 febbraio 2021 a

a

a

Parlando di Romano Prodi e dell'Euro a L'Aria che tira, Ignazio La Russa è stato costretto a correggere David Parenzo. Tutto è iniziato quando il vicepresidente del Senato, in collegamento da casa sua con Myrta Merlino, ha iniziato a parlare della scelta dell'ex leader dell'Ulivo di accettare il cambio dell'Euro, scelta "all'origine dei nostri guai economici e a favore solo della Germania". Poi, a prendere la parola è stato Parenzo, che ha detto: "La Russa forse ricorda male, il problema fu Tremonti che non impose il doppio prezzo lira-euro".

"Cosa è andato a firmare". Salvini va al governo e Parenzo delira: come se ne esce in pubblica piazza | Video

Inevitabile, a quel punto, la correzione da parte dell'esponente di Fratelli d'Italia: "Tremonti non era al governo, come al solito lui confonde tutto. E' troppo giovane". Poi sorridendo e rivolgendosi direttamente al giornalista, ha detto: "Studia! Devi studiare". Parenzo, cercando di cambiare discorso, ha proseguito così: "Comunque adesso non voglio entrare nel merito di questo, lasciamo perdere". In un secondo momento, il conduttore de La Zanzara ha voluto parlare di aziende farmaceutiche e vaccini.

Lady euro, ecco chi è il "Rocco Casalino" di Mario Draghi: un'altra scelta di campo, cosa spunta dal passato della Ansuini

"Comunque a me sembra molto interessante la suggestione di Prodi sull'obbligare le aziende farmaceutiche che hanno ricevuto i soldi dalla Commissione europea e dagli Stati a dare la licenza per produrre il vaccino - ha spiegato a L'Aria che tira -. Quella è la chiave di volta. Ricordiamoci che l'Unione europea ha pagato le multinazionali per finanziare la ricerca".

"Il silenzio di Draghi ha un grande valore, eppure gli italiani...". Parenzo, strepitosa supercazzola: le nuove frontiere del "lecca lecca" al premier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.