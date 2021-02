L'aria che tira, Myrta Merlino imbarazza Rocco Casalino: "Ti trovo innamorato", e l'ex portavoce di Conte va in tilt

22 febbraio 2021 a

Rocco Casalino è ormai onnipresente nelle trasmissioni televisive politiche, e non solo. Oggi, lunedì 22 febbraio, è stata la volta de L'aria che tira su La7, dove Myrta Merlino ha ovviamente pubblicizzato il libro "Il portavoce-la mia storia" e partendo da quello ha fatto diverse riflessioni su Giuseppe Conte e sul rapporto con con quello che è stato il suo braccio destro a Palazzo Chigi. "In questa fase sei molto modesto, continui a dire che è tutto merito di Conte, che tu hai solo tirato fuori le sue qualità", ha notato la conduttrice di La7.

"Alla fine Conte lo hai creato tu, lo pensiamo un po' tutti. Lascia perdere la sostanza - ha spiegato la Merlino - l'immagine e il personaggio li hai creati a tavolino, infatti ti facevamo sempre tutti i complimenti per questo. Posso dirti cosa penso? Ti trovo un po' innamorato". Casalino è apparso un po' in imbarazzo e ha risposto "m'innamoro dei più giovani", allora la Merlino ne ha approfittato per fare una battuta: "Ecco, caro Conte sei un po' andato per lui, non ci pensare!". Poi è tornata seria e ha aggiunto una precisazione: "Sembra davvero che tu abbia un innamoramento politico per Conte, non lo hai mai avuto così per Di Maio".

"Non credo di essere il solo", è stata la replica di Casalino, che ha ovviamente glissato sull'ex capo politico grillino. "Credo che tantissimi italiani lo amano - ha continuato - eravamo tutti delusi da una certa politica e credo che lui abbia ridato credibilità all'Italia, anche agli occhi dell'Europa. Inoltre adesso sono tutti europeisti, incluso Salvini, il merito è tutto di Conte che ha regalato all'Italia 209 miliardi sui quali non scommetteva nessuno". "Poi però è caduto sul più bello, non è riuscito a gestire questi soldi", ha chiosato la Merlino.

