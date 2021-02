Lucia Azzolina in bikini? La verità: "Da ministra ho perso 4 chili, chi mi ha chiesto di sposarmi"

24 febbraio 2021 a

a

a

Ex ministra da nemmeno un mese, e già in formissima. Lucia Azzolina, intervistata da Un giorno da pecora su Rai Radio1, svela l'effetto benefico di aver perso la poltrona. Certo, non ha più il potere di decidere che scuola avranno gli studenti italiani, ma nemmeno la preoccupazione di garantire loro un futuro "normale". Una preoccupazione che nell'ultimo anno, a causa del Covid, si è trasformata in angoscia pura, privata oltre che politica.

"Toninelli, quando serve...". Intercettata da Striscia, anche la "Azzolina" umilia il grillino | Video





"Ad esser sincera sto dormendo di più - spiega l'esponente del Movimento 5 Stelle, criticatissima da più parti negli ultimi mesi -, mi alzo alle 7.15 ed è già tanta roba. Prima mi alzavo alle 6 di mattina e tornavo alle 23 tutti i giorni. Mi sto riappropriando della mia vita, mangio anche di più, perché avevo perso tanti chili". Sarà stupito Roberto D'Agostino, che su Dagospia la scorsa estate aveva pizzicato la ministra dell'Istruzione in bikini al mare sottolineandone le forme "impiegatizie" e un po' generose.

"Cosa merita la nostra Azzolina". Striscia la notizia senza precedenti: Antonio Ricci manda tutto in onda, senza censura | Video





Invece, sottolinea con un misto di rammarico e orgoglio la Azzolina, da ministra aveva perso "quattro chili, a causa dei tanti pasti che saltavo". Al di là degli attacchi social, la grillina ha raccolto anche "moltissimi" complimenti, "e c'è stato anche chi mi ha regalato un mazzo di 24 rose". Di corteggiatori, spiega, ne ha avuti "diversi, anche ex insegnanti". E pure "tante proposte di matrimonio, ma ovviamente era solo una battuta scherzosa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.