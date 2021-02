Maria Giovanna Maglie, segreti svelati a palazzo: "Così Sergio Mattarella ha fregato Mario Draghi", una drammatica prima volta

25 febbraio 2021 a

Maria Giovanna Maglie continua la sua “crociata” sui social contro Roberto Speranza. E a ragion veduta, visto che la conferma del ministro della Salute ha fatto storcere il naso a una larga parte dell’opinione pubblica e della politica, che con Mario Draghi si attendeva una discontinuità forte nella gestione dell’emergenza sanitaria rispetto al governo presieduto da Giuseppe Conte. E invece dalle intenzioni palesate nelle ultime settimane è evidente che si continuerà ad affrontare la pandemia con una linea molto rigorosa.

“Ascoltavo Speranza in Parlamento ripetere la sua litania di chiusure senza progetto - ha dichiarato la Maglie dopo l’intervento del ministro, che ha annunciato un nuovo Dpcm che sarà valido dal 6 marzo al 6 aprile - e pensavo a qualcun altro dalla camicia immacolata, che ha commesso ora un errore che sembra lieve tenendosi un certo ministro, invece sarà quello che la sporcherà. Chi?”.

La risposta è arrivata immediata da uno dei suoi follower: “È la prima fregatura di Mattarella a Draghi”. “Esatto”, ha esclamato la Maglie che ha poi aggiunto una sua riflessione: “Ma esisteva anche l’opzione di non cascarci, come l’opzione di rispettare i partiti sulla scelta dei ministri; ora quella di accompagnare alla porta Arcuri e spiegare al Comitato dei Migliori che non comandano loro. Queste cose si pagano”, è stata la chiosa della Maglie che si auspica presto la sostituzione del commissario per l’emergenza, che di straordinario ha avuto ben poco purtroppo per l’Italia.

